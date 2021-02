Veja o que abre e fecha no carnaval de BH

O carnaval de BH será atípico neste ano devido à pandemia da COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O carnaval de BH será atípico neste ano, devido à pandemia da COVID-19. Os dias que seriam de festa não serão feriados no estado. A prefeitura da capital informou que não haverá ponto facultativo na cidade, e que todos os órgãos públicos vão funcionar normalmente.

Veja a lista do que abre e fecha em BH:









Bancos





As agências bancárias ficarão fechadas na segunda e terça-feira. Na quarta-feira (17/02) abrirão das 12h às 16h, para atendimento presencial ao público.





“Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento”, explica a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)





As contas de água, energia, telefone, entre outras, e carnês que vencem entre 15 e 16 de fevereiro podem ser pagas, sem acréscimo, no dia 17. Os clientes também podem usar sites e aplicativos para realizar pagamentos e transferências.









Comércio





A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informou que o comércio da capital e da Região Metropolitana funcionará normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

(foto: Divulgação CDL/BH)



De acordo com o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, foi encaminhado um “ofício ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte e região Metropolitana (SECBHRM) solicitando a alteração da Convenção Coletiva 2020/2021 e autorizando que os funcionários do comércio possam trabalhar no dia 15 de fevereiro, data para a qual é transferida, segundo a convenção, a comemoração do Dia do Comerciário”.





Shoppings





Funcionam das 10h às 21h. Praça de alimentação das 11h às 22h.









Parques





Os parques estaduais administrados pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) estarão fechados entre os dias 12 e 17 de fevereiro, período em que aconteceria o carnaval. A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinário COVID-19, do Governo de Minas Gerais, para evitar o contágio do novo coronavírus e as aglomerações.





A Serra do Rola-Moça e a Serra da Piedade também estarão fechadas . Ainda estão na lista os parque Serra Verde e Fernão Dias; as estações ecológicas de Cercadinho e Fechos; as áreas de proteção ambiental (APA) Sul RMBH, Várzea das Flores; o Monumento Natural Estadual Serra da Piedade e o Refúgio de Vida Silvestre Macaúbas.





Os parques abrem novamente a partir de quinta-feira (18/02), cumprindo todas as medidas de acordo com a situação de cada município dentro do Minas Consciente.









Transporte





A BHTrans informou que até o momento o transporte coletivo da capital vai operar normalmente. Segundo o órgão, “a redução só vai acontecer se houver alguma mudança no comércio ou em outro setor que afete diretamente o transporte”.





Os horários dos ônibus estão disponíveis no portal da prefeitura









Limpeza Urbana





Os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente.









Defesa Civil





Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Telefone: 199





Segurança





A Guarda Civil Municipal trabalha normalmente