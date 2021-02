Parque Ecológico da Pampulha e Casa do Baile reabrem ao público em BH

Parque Ecológico da Pampulha estava fechado desde o início da pandemia da COVID-19, em março do ano passado (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) serão reabertos ao público nesta semana: o Parque Ecológico da Pampulha e a Casa do Baile. Para visitar os locais, o público precisa retirar ingressos de forma antecipada e gratuita pela internet. Dois equipamentos daserão reabertos ao público nesta semana: oe a. Para visitar os locais, o público precisa retirar ingressos de forma antecipada e gratuita pela internet.









De acordo com a PBH, não é permitida a entrada de animais domésticos no parque. O acesso com bicicletas é autorizado, desde que o limite máximo de velocidade de 10km/h seja respeitado. A entrada acontecerá pela Portaria do Marco Zero, na Av. Otacílio Negrão de Lima, 6.061.

O parque estava fechado desde o começo da pandemia da COVID-19, em março do ano passado. Nesse tempo, o equipamento passou por manutenções, como a reforma do coreto - incluindo a troca de toda a instalação elétrica e aplicação de pintura nova -, além da substituição dos breezes de madeiras das portarias, administração, bicicletário e dos banheiros, que tiveram as portas substituídas. Também foram plantadas 60 novas mudas de árvores para incremento da área conhecida como bosque.

Casa do Baile





A Casa do Baile, também na Região da Pampulha, estará de portas abertas a partir desta quinta-feira (11/02). O espaço estará aberto para visitação de quarta-feira a domingo, das 11h às 18h. No entanto, o público terá que retirar os ingressos de forma gratuita pelo site da PBH. Desta forma, é possível controlar a entrada de pessoas mediante agendamento prévio.

Assim como em outros museus públicos municipais, a capacidade máxima do espaço será de uma pessoa a cada 5m². Haverá, também, a disponibilização de álcool 70% no acesso aos espaços expositivos, além do aumento de intervalo entre visitas para higienização dos ambientes. O acesso às obras de arte ou itens de exposição manipuláveis estará restrito.





Na Casa do Baile, o público terá a oportunidade de visitar a exposição “Marcel Gautherot – registros modernos da invenção da Pampulha: depois e além”, lançada em dezembro de 2020 como parte do projeto Pampulha Território Museus. A mostra apresenta uma seleção de imagens do fotógrafo francês Marcel Gautherot, cedidas pelo Instituto Moreira Salles, além de livros, revistas, vídeos e documentos acerca de sua obra.