Reabertura de museus conta com experiências adaptadas em Belo Horizonte

Museu da Moda e Museu Histórico Abílio Barreto estão abertos para visitação (foto: Ricardo Laf)

Com a nova fase de reabertura gradual da cidade, algumas opções de divertimento estão disponíveis em modo presencial. Dois dos sete museus municipais de Belo Horizonte abriram as portas para os visitantes nesta quinta-feira (04/02). O Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) e o Museu da Moda (MUMO) funcionarão das 11h às 18h, com horário marcado e retirada de ingressos pelo portal da Prefeitura de BH.

Os espaços de visitação cumprem com todas as medidas necessárias para prevenção ao contágio da COVID-19 e, das medidas adotadas, destacam-se a capacidade máxima de uma pessoa a cada cinco metros quadrados nos espaços visitáveis e de circulação, e o controle do fluxo de visitação, de forma a evitar aglomerações. Dispensadores com álcool 70% no acesso aos espaços expositivos, e aumento de intervalo entre visitas para higienização dos ambientes.

Os ingressos serão disponibilizados toda semana, às 8h nas terças-feiras, em quantidades limitadas, conforme a capacidade do espaço. Caso não tenham bilhetes para a data em que deseja fazer a visita, tente na próxima semana. O agendamento e a visita são gratuitos.

Os locais estão com sinalização indicativa para prevenção ao contágio da COVID-19 e algumas medidas foram adotadas, como uso obrigatório de máscara sobre o nariz e a boca em todas as dependências dos museus, manter distanciamento de dois metros nas filas e de 1,5 metros nos espaços de circulação, respeito ao fluxo de circulação em sentido único e a lotação informada em cada ambiente.

Para a estudante de moda e artista plástica, Luciana Almeida Viveiro, 21 anos, a abertura dos museus é essencial na sua formação: “Pra mim, o museu sempre foi um espaço de expandir o conhecimento, porque eu conhecia coisas novas ou aprendia mais sobre algo que já sabia. Em casa, por mais que eu tente assistir filmes e ler livros, fico muito limitada às coisas que quero ver. No museu, é possível ampliar a visão, nossos conceitos e repertórios” ela diz.

Ela soube da reabertura gradual dos museus no rádio e não vê a hora de retirar seus ingressos, começar a visitar todas as opções disponíveis e garante que as medidas de segurança pesaram na escolha. Segundo Luciana, se não fossem os cuidados, ela não iria considerar retomar as visitas.

Andrezza Gomes, de 20 anos, é estudante de Design de Moda na UFMG e com o ensino remoto, ela diz que teve pouco acesso aos conteúdo práticos e esse modo dificultou a visualização do processo de criação, entretanto, a reabertura do MUMO será uma opção de expandir seu conhecimento das aulas: ”Sem dúvidas, a reabertura dos museus será de extrema importância para estudantes de moda. Para poder nos inspirar, nos imaginar no futuro, pegar referências e visualizar algumas lições das aulas”, completa.

Opções em exibição

No Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) duas exposições estão disponíveis. A “Complexa Cidade” está no Casarão e é composta por dois circuitos: Habitar a Rua e Habitar a Casa. Objetos, vestígios arqueológicos, mapas, fotografias, pinturas e representações literárias, a exposição propõe ao visitante uma reflexão acerca da complexidade da cidade e as diversas maneiras de ocupá-la.

Exposição 'Complexa Cidade' no MHAB (foto: Ricardo Laf)

Já na galeria do museu, a “Gráficografia” é destaque, sendo um intercâmbio entre o MHAB e o Museu de Arte da Pampulha (MAP). Ela integra a programação do projeto Pampulha Território Museus e sua missão é impulsionar a produção artística contemporânea, mostrando grafismos compostos com recursos das artes visuais e do design, e propõe uma reflexão sobre as linguagens e manifestações gráficas contemporâneas e suas influências no tecido urbano e social de Belo Horizonte.

O Museu da Moda (MUMO) também tem duas opções disponíveis para visita, a primeira é uma exposição intitulada “Arquivo Urbano: 100 anos de fotografia e moda no Brasil”, que conta com o registro das mudanças no modo de vestir dos brasileiros, traçando um panorama dos seus hábitos e costumes nos últimos 100 anos.

Exposição 'Alceu Penna- Inventando a Moda do Brasil' no MUMO (foto: Ricardo Laf)

As fotos foram resgatadas de álbuns de família, instituições, museus e acervos particulares. Além de fotógrafos anônimos, que registraram o dia a dia de suas famílias, e também, imagens de profissionais consagrados.

Outra opção no MUMO é a exposição “Alceu Penna – Inventando a Moda do Brasil”, que mostra o trabalho de criação do desenhista mineiro Alceu Penna, por meio de recorte da sua carreira de sucesso.

Além das ilustrações de moda, ele passou pelo design gráfico, jornalismo, figurino, estilismo, publicidade, cenografia e, entre outras atuações e pode ser considerado o precursor do jornalismo de moda no Brasil.

Ficou famoso pela criação das Garotas, seção que publicava, semanalmente, de 1938 a 1964, na revista O Cruzeiro, que revolucionou a moda e o comportamento no país durante esse período.

Museu Histórico Abílio Barreto- MHAB

Exposições: Complexa Cidade e Gráficografia

Horário: quarta-feira a domingo, das 11h às 18h.

Marcação pelo Marcação pelo site da PBH.

Museu da Moda – MUMO

Exposições: Arquivo Urbano: 100 anos de fotografia e moda no Brasil e Alceu Penna – Inventando a Moda do Brasil

Horário: quarta-feira a sábado, das 11h às 18h

Marcação pelo Marcação pelo site da PBH.

Circuito Liberdade

O Circuito Liberdade também está retomando algumas atividades. Com a atualização Plano Minas Consciente, alguns espaços estão liberados para funcionar seguindo todos os protocolos de segurança contra a COVID-19.

Ambientes em Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana e Cordisburgo estão disponíveis. A partir desta quinta-feira (04/2), o Museu Mineiro, o Museus dos Militares Mineiros, o Centro de Arte Popular, as galerias do Palácio das Artes e a CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais já estarão abertos para visitação.

Enquanto o Arquivo Público Mineiro, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, o MM Gerdau, o Memorial Minas Vale, o Espaço do Conhecimento UFMG, ainda não reabriram ao público. Além desses, a Escola de Design UEMG, a Casa Fiat de Cultura, a Academia Mineira de Letras e o BDMG Cultural também seguem fechados, mas com programação virtual inédita.

Não há necessidade de retirar ingressos nos museus do circuito, apenas o CCBB exige emissão do ingresso gratuito, pelo site, para entrar no prédio.

Confira a programação completa:

Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Horário: de quarta a domingo, das 9h às 21h

Emissão de ingressos pelo Emissão de ingressos pelo site ou aplicativo Eventim.

Centro Cultural Minas Tênis Clube

Exposição “Grandes nomes das artes plásticas”

Horário: de terça a domingo e feriados, das 13h às 19h

Centro de Arte Popular

Horário: de terça a sexta, das 12h às 19h.

Sábados e domingos, das 11h às 17h

Museu Mineiro

Exposição “Minas das Artes, Histórias Gerais”

Horário: de terça a sexta, das 12h às 19h.

Sábados e domingos, das 11h às 17h.

Museu dos Militares Mineiros

Horário: de segunda a sexta, das 12h às 17h

(O Museu fica fechado aos sábados e domingos)

Palácio das Artes (Fundação Clóvis Salgado)

Exposição “Prêmio Décio Noviello” (Galerias Arlinda Corrêa e Genesco Murta)

Horário: de terça a sábado, das 12h às 20h.

Domingos, das 16h às 20h

CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais (Fundação Clóvis Salgado)

Exposição “Prêmo Décio Noviello”

Horário: de terça a sábado, das 12h às 20h

Museu Casa Alphonsus de Guimaraens (em Mariana)

Exposições “Alphonsus de Guimaraens, Poeta do Luar” e “Mário e Alphonsus Revisitados”

Horário: de terça a sexta, das 12h às 18h.

Sábados e domingos, de 9h às 15h.

(O Museu ficará fechado no último domingo do mês)

Museu Casa Guignard (em Ouro Preto)

Horário: de terça a sexta, das 12h às 18h.

Sábados e domingos, de 9h às 15h.

(O Museu ficará fechado no último domingo do mês)





Museu Casa Guimarães Rosa (em Cordisburgo)

Horário: de terça a domingo, das 12h às 17h.

(O Museu ficará fechado no último domingo do mês)





Galeria de Arte Nello Nuno (Fundação de Artes de Ouro Preto/Faop - Ouro Preto)

Exposição Galeria Principal: O caos nosso de cada dia. Artista: Daniel Nery

Exposição Galeria Anexa: Biblioteca do Futuro Passado Presente. Artista: M. C. Lux

Visitação: Terça a sexta — 9h às 12h e 13h às 17h / Sábado e domingo — 13h à 17h





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira