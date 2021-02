PBH reabre visitação a museus públicos municipais a partir de quinta (3/2)

O museu histórico Abílio Barreto, inaugurado em 1943, está na lista de reabertura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)









“A reabertura dos museus está sendo realizada com todo o cuidado necessário neste momento, permitindo que a população usufrua em segurança desses espaços culturais da nossa cidade”, destaca a secretária Municipal de Cultura e presidenta interina da Fundação Municipal de Cultura, Fabíola Moulin.

Uma programação de exposições recentemente inauguradas foi preparada para receber os visitantes, como uma mostra de fotografia pela história da moda no Brasil e o acervo de obras do Museu de Arte da Pampulha, que poderá ser visto no Museu Abílio Barreto.

autorizou, a partir desta quinta-feira (3/2), a reabertura de dois importantes museus da capital mineira para visitação: oe o. De acordo com o Executivo municipal, os espaços funcionarão com agendamento prévio, no qual o público poderá retirar ingressos pela internet , de forma gratuita.