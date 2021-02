COVID-19: Sete Lagoas recebe mais 1,4 mil doses de vacina

A vacinação dos profissionais de saúde tem acontecido em sistema de drive-thru (foto: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/Divulgação)

Em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura recebeu na tarde desta quarta-feira (10/2) mais 1,4 mil doses da CoronaVac para imunizar novos 1 mil profissionais de assistência à saúde e 400 idosos com idade acima dos 90 anos.

Até o momento, a cidade já imunizou 4.363 pessoas com a primeira dose das vacinas da AstraZeneca e da Sinovac. Deste total, 194 são idosos que vivem em asilos e instituições de longa permanência.

Já 902 pessoas receberam também a segunda dose do imunizante, que são os profissionais de saúde do Hospital Municipal, da UPA 24 Horas e do PA Belo Vale.Nesta quinta e na sexta-feira, os profissionais de saúde com idade acima de 30 anos poderão ser vacinados.A imunização seguirá o sistema de, na portaria da UniFemm, das 8h30 às 17h.Para isso, os pretendentes precisam apresentar comprovante de residência, carteira de classe profissional ligada à área da saúde e o comprovante de profissionais vinculados ao risco de atendimento à

Segundo o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, chegarão nesta quinta-feira as doses para imunizar os idosos, que serão vacinados na sexta e no sábado.



Os locais de vacinação ainda não foram informados.