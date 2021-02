Golpe do Sapatinho é frustrado pela PM em Muzambinho

Agência da Caixa em Muzambinho (foto: Google Street View/ Reprodução )









Eles passaram a noite na residência. Na manhã desta segunda-feira (8/2), um dos homens foi com o gerente até a agência bancária. Lá chegando, rendeu os três seguranças e tomou-lhes os revólveres. Em seguida, fez com o gerente sacasse todo o dinheiro que estava na instituição bancária, R$ 450 mil, que foi colocado em bolsas.





Foi nesse instantes que o golpe começou a ser descoberto. A grande movimentação de dinheiro, fez com que a PM fosse acionada. Existe hoje um serviço de alerta dos bancos, para que nesses casos, uma luz de alerta seja acesa.





Um cerco à agência foi montado e quando o assaltante saiu com o gerente, foi rendido. Com eles, o dinheiro, que foi todo recuperado. Esse assaltante foi então interrogado, para que contasse onde estaria o restante da família.





A mulher e as duas crianças tinham sido levadas para um sítio na área rural de São Pedro da União. Quando os policiais chegaram ao local, para fazer o resgate, os criminosos que mantiveram a família como refém haviam fugido, possivelmente alertados pelo segundo integrante do grupo que tinha passado a noite na casa com o gerente.





Dois casos semelhantes em cinco dias

Esta foi a segunda ocorrência de Golpe do Sapatinho na região, em apenas cinco dias. Segundo o capitão Salgado, que comanda o destacamento de Muzambinho, na quinta-feira para sexta-feira da semana passada, uma agência bancária de Nova Rezende.





Nesta cidade, os bandidos capturaram uma caixa da agência bancária, mas foram frustrados, pois o golpe foi descoberto e um homem foi preso. Segundo o militar, este seria de São Paulo.





“O modus operandi, nos dois casos, é semelhante. O homem preso em Muzambinho é mineiro. Temos informações de dois outros integrantes da quadrilha, que são de Alfenas. Mas suspeitamos que possa haver uma relação entre as duas tentativas de Golpe do Sapatinho”, afirma o capitão Salgado.

