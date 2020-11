Bandidos rendem funcionários de cooperativa de crédito em Muzambinho

Carro usado na fuga foi encontrado incendiado (foto: PMMG/divulgação)

Pelo menos cincoarmados participaram de umà uma agência do, em, no Sul de Minas, nesta terça-feira (23). Osforam rendidos e amarrados pelo bando. Os suspeitos abriram oda agência eem um carro, que foi encontradona zona rural. Até o momento, ninguém foi

De acordo com a polícia, um atendente de 28 anos contou que foi rendido ao chegar para trabalhar. Segundo um trecho do Boletim de Ocorrência, ela e outra funcionária “foram surpreendidos por um indivíduo que estava no interior da agência, que trajava camiseta de cor branca, calça escura e tênis cor preta e usava óculos de grau, estatura alta de cor morena que, de imediato, levantou a camisa mostrando que estava armado e anunciou o assalto, onde ordenou que as vítimas assumisse o serviço normalmente”

Em seguida, os outros trabalhadores que chegavam para trabalhar na agência, também foram. Uma funcionária acompanhou o autor até opara o roubo do dinheiro.

Comparsa estaria esperando os criminosos no veículo estacionado em frente ao local (foto: PMMG/divulgação)

Segundo as vítimas, durante a ação dos criminosos, eles se comunicavam pelo celular com outrosda quadrilha. “Em ato contínuo, os autorestodas as vítimas em umno interior da agencia, logo em seguida embarcaram em um veículo, que aguardava defronte a agência bancária”, completa o relato feito pelos policiais.

A Polícia Militar foi acionada e os militares encontram o veículo, que teria sido utilizado pelos bandidos, queimado em uma estrada de terra localizada na zona rural da cidade, nas proximidades de um restaurante. “Em pesquisa no sistema informatizado a placa OMG-3320 que estava no GM/CRUZE pertence a um veículo VW/GOL da cidade de Monte Santo de Minas”, afirma.

A PM segue atrás dos suspeitos. A quantia levada pelos criminosos ainda não foi divulgada. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil da cidade.