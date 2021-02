COVID-19: Vereadores de Ipatinga querem priorizar vacinação de professores

Os 19 vereadores de Ipatinga se reuniram com representantes da Prefeitura e pediram atenção ao transporte escolar e vacinação dos professores na volta às aulas (foto: Divulgação CMI)

O encontro contou com a presença dos 19 vereadores de Ipatinga que questionaram o secretário municipal de Educação, Sérgio Mendes, acerca dos protocolos para a volta às aulas.









“Nós vereadores recebemos muitos questionamentos sobre o retorno das aulas. Por isso é importante estarmos alinhados com a prefeitura para termos o conhecimento e levar a informação correta para a nossa população. Tenho certeza que o objetivo comum a todos é o bem-estar dos nossos alunos, professores e familiares. Por isso, se faz tão necessário esse diálogo entre a Câmara e Prefeitura”, disse.





Também estiveram presentes na reunião as secretárias adjuntas de Saúde e Educação, Glennia Geane de Souza Louback, e Patrícia Avelar Soares, além do procurador adjunto do município, Breno Inácio.

Vereadores querem vacinação

Os vereadores membros da Comissão de Educação fizeram questão de relembrar um pedido já feito ao Executivo que é de garantir prioridade de inclusão no plano de vacinação aos professores e dos demais profissionais envolvidos na comunidade escolar.





Outro problema discutido na reunião foi a superlotação do transporte público. “Os ônibus já estão cheios. Com o retorno das aulas eles ficaram ainda mais lotados. O município precisa rever esses horários”, acrescentou o vereador Avelino Cruz.





Os secretários de Governo e Educação, Roberto Soares e Sérgio Mendes estiveram na reunião e ouviram as demandas e as dúvidas dos vereadores, acerca do retorno das aulas e confirmaram para o dia 22/2 o início do ano letivo em Ipatinga.





Para garantir o retorno seguro, o secretário municipal de Educação informou que em toda a rede municipal foram disponibilizados compartimentos de álcool em gel em pontos estratégicos, cartazes com orientações sobre como proceder em tempos de pandemia e tapetes sanitizantes.





Os representantes da prefeitura informaram aos vereadores que as escolas também vão contar com profissionais para recepcionar os alunos e orientá-los desde a chegada até a saída. Assim como os estudantes, os professores vão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).





“Ipatinga se preparou para executar com padrões de excelência as atividades presenciais na rede de ensino da cidade. O município planejou a quatro mãos, junto com o Ministério Público, profissionais da educação e de saúde, o retorno consciente das aulas. Esse encontro com os vereadores foi muito proveitoso, e reforça que a nossa política sempre será de portas abertas ao diálogo”, explicou Sérgio Mendes.





