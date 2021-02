Com casos de COVID-19 em alta, Araguari aperta regras para comércio

Venda de bebidas está proibida abertura em finais de semana e feriados (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) COVID-19 em alta, a prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro, fez novas restrições ao funcionamento do comércio na cidade. O município, que teve a cúpula do Executivo com vários casos da doença, visa baixar as estatísticas e atender a recomendações do Governo mineiro e do Ministério Público de Minas Gerais. As novas regras já estão em vigor. Com casos deem alta,. O município, que teve a cúpula do Executivo com vários casos da doença, visa baixar as estatísticas e atender a recomendações do Governo mineiro e do Ministério Público de Minas Gerais.





Os decretos 032/2021 e 033/2021 estabelecem novo regulamento para o funcionamento das atividades econômicas. O comércio de bebidas e alimentos para o consumo local ficam autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, sendo proibida abertura em finais de semana e feriados, bem como o consumo de bebida alcoólica no local.

As atividades econômicas dos serviços essenciais de supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres, ficam autorizados a funcionar das 6h às 22h, de segunda a domingo, inclusive em feriados, sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas entre 18h e 6h.





Os decretos restringem ainda a movimentação em grandes espaços e estabelecimentos como galerias comerciais, museus, cinemas, atividades de turismo, parques, bibliotecas, centros de convenções, espaços de convenções, eventos, estádios e outros. Atividades de clínica de estética, salões de beleza e barbearias podem funcionar durante a semana das 10h às 18h, sendo proibida abertura em finais de semana e feriados.





“Tomamos todas as providências com único intuito de proteger a população e evitar que o contágio se propague ainda mais”, disse a secretária municipal de Saúde Soraya Moura. Com relação às fiscalizações, o Município informou que o número de agentes vai dobrar e passar para 30 fiscais e seis veículos, além de contar com apoio do efetivo da Polícia Militar.





Araguari já registrou 7.076 casos de COVID-19 e tem outros 3.177 suspeitos. Em relação às mortes, 161 pessoas perderam a vida por infecção do coronavírus e investiga dois casos. Do total do leitos de UTI na Santa Casa de Misericórdia, 90% estão ocupados e as enfermarias, públicas e privadas, estão superlotadas. A vice-prefeita, Maria Cecília, segue internada em UTI em Uberlândia.