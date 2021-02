Novas 4,4 mil unidades de vacinas podem contemplar idosos em Patos de Minas

Serão vacinados profissionais da rede hospitalar e trabalhadores da Atenção Básica (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) novas 4,4 mil doses de vacinas contra a COVID-19 recebidas pela Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas, Alto Paranaíba, podem ser suficientes para iniciar a vacinação de idosos com mais de 75 anos. O município, contudo, ainda não definiu uma data para a imunização desse novo grupo. Apesar de ainda priorizar os trabalhadores da saúde, asrecebidas pela Vigilância Epidemiológica de, Alto Paranaíba, podem ser suficientes para iniciar a vacinação de. O município, contudo, ainda não definiu uma data para a imunização desse novo grupo.









A prefeitura informou que, seguindo os critérios de prioridade, serão vacinados demais profissionais da rede hospitalar, pública e privada, e trabalhadores da atenção básica, como agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, mas com o atual lote, seria possível atender idoso com mais 75 anos. O público cadastrado até aqui é de mais de 300 pessoas, segundo o município.



"Possivelmente não consigamos vacinar todos esses idosos com essa segunda remessa, mas vamos começar”, explicou a gerente da Vigilância Epidemiológica, Elizaine Bicalho.





Os demais grupos prioritários serão vacinados à medida que novas doses cheguem a Patos de Minas. Em todos os municípios, os grupos prioritários acabaram sendo redivididos devido à quantidade reduzida de unidades das vacinas distribuídas para cada localidade.