Susto, medo e sorte em incêndio de veículo no Centro de BH

Saveiro ficou totalmente destruído (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Susto, medo e sorte estiveram juntos nesta terça-feira (2/2), quando uma picapeAmérico Renê Gianetti. Ninguém ficou ferido ou queimado, no entanto, causou um grande transtorno no trânsito, que ficou tumultuado.O susto e o medo ocorreram quando o motor do veículo começou a pegarOs motoristas de carros, também assustados, tentavam escapar da proximidade com a Saveiro e, por pouco, não aconteceram acidentes.A sorte se deveu ao fato de agentes da PBH que estavam molhando a vegetação da Avenida no momento e voltaram suas mangueiras para o veículo. O combate final coube ao Corpo de Bombeiros, que chegou logo em seguida, e conseguiu controlar o incêndio.A Saveiro ficou totalmente destruído. Por sorte, também, segundo os bombeiros, a carga não era inflamável.