COVID-19: Contagem recebe mais de 13 mil doses de vacinas

Cerca de 3,1 mil pessoas já teriam recebido a primeira dose da vacina em Contagem, segundo a Prefeitura (foto: Fábio Silva/Prefeitura Municipal de Contagem/Divulgação)

Contagem, na Grande BH, recebeu nesta segunda-feira (01/02) mais 13.393 doses de vacinas contra a COVID-19. Desse total, 5.461 são para a aplicação da segunda dose da Coronavac e mais 2.702 para a primeira dose. Da vacina da Oxford/AstraZeneca são as primeiras 5.230 doses. Com a chegada desse novo lote, mais 7.932 pessoas do grupo prioritário de profissionais da saúde poderão ser imunizadas.





Até a última sexta-feira, 2.529 pessoas haviam sido vacinadas e, nesta segunda-feira, estima-se que outras 600 tenham sido imunizadas. Nesta primeira fase, somente os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate ao novo coronavírus e os idosos em asilos estão sendo vacinados. Eles recebem a vacina no próprio local de trabalho e, no caso dos idosos, no asilo onde moram. Todas as doses são separadas e identificadas com o nome de quem vai recebê-las.





Com a chegada das novas doses, a previsão é ampliar a vacinação dos trabalhadores da área da saúde, como os técnicos de laboratório, os da Atenção Primária e de Centros de Referência envolvidos diretamente na atenção para casos suspeitos e confirmados de COVID-19. A Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde tem realizado o controle e a logística da execução do plano municipal de vacinação.





Na quinta-feira passada, os profissionais do Centro Materno Infantil receberam a primeira dose da Coronavac. Para a coordenadora de Enfermagem da Unidade de Internação Pediátrica, Ana Flávia Braga, foi um alívio a chegada da vacina.





“Acho que essa vacina vai mudar o mundo. Me sinto em uma guerra e agora é a esperança do fim dessa guerra, em que o número de mortes é gigantesco. Acho que vai controlar bastante e nós vamos voltar a viver em liberdade”, afirmou.





O restante da população deve aguardar as próximas etapas da vacinação, que será feita gradativamente após a disponibilização de mais doses da vacina aos estados e municípios através do Ministério da Saúde. Todo o processo tem sido divulgado pelas redes sociais da Prefeitura de Contagem.