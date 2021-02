Casos de COVID-19 em Varginha dobraram em janeiro

Varginha sofreu aumento expressivo de casos em janeiro (foto: Márcio Borges/divulgação)

O mês defoi de grandenos números de casos da, em Varginha, no Sul de Minas. A cidade teve umde 102,89% no número de casos registrados, se comparado com o mês de dezembro do ano passado. O registro detambém quase dobrou no município.

De acordo com os boletins divulgados pela prefeitura, Varginha fechou o mês de janeiro com 4.766 registros positivos de COVID-19 e 82 mortes confirmadas. Sendo que no dia 31 de dezembro de 2020, o município tinha 2.349 pessoas infectadas e 49 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

O médico infectologista e secretário de saúde de Varginha, Luiz Carlos Coelho, acredita que o impacto causado pelas aglomerações registradas nas festas de fim de ano.

“Estamos enfrentando um momento de muita dificuldade em Minas Gerais e no Sul de Minas. Em Varginha, não seria diferente. É uma aceleração de casos, internações e óbitos”, disse o secretário.

Nesta segunda-feira (01/02), foram mais 28 testagens positivas pelo novo coronavírus, sendo 11 homens e 17 mulheres. Além de três mortes: um homem de 94 anos e duas mulheres de 76 e 68 anos. De acordo com o secretário, todas as vítimas tinham comorbidades.

“Faça a sua parte. Tenha a adesão que nos precisamos as medidas de prevenção que são muito simples. É desse modo que conseguiremos diminuir a taxa de transmissão. Enquanto a vacina não for uma realidade para a população total, ainda estaremos em risco”, ressalta.

Imunização

Agende de saúde recebe primeira dose da vacina AstraZeneca (foto: Ascom/divulgação)

As cidades do Sul de Minas começaram a receber as novas remessas de vacinas AstraZeneca e CoronaVac. Os responsáveis pelas prefeituras poderão buscar as doses nas Regionais de Saúde de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha. O secretário-adjunto de saúde do Estado, Marcelo Cabral, acompanhou a entrega em Lavras e Varginha.

Na última quinta-feira (28/01), o Sul de Minas recebeu 52.140 doses das vacinas para serem distribuídas aos municípios. Sendo 16.930 da nova remessa da CoronaVac, 24.130 da primeira remessa da AstraZeneca e 11.080 da segunda dose da CoronaVac.

Para Varginha são 13.920 doses das vacinas para atender 50 cidades da regional. Desse total, foram 3.360 doses da segunda remessa de CoronaVac, 7.000 da AstraZeneca e mais 5.560 da nova remessa das vacinas do Butantan.

O ato simbólico aconteceu no Hospital de Campanha da cidade. A primeira a receber a dose da vacina AstraZeneca foi a agente comunitária de saúde, Dircéia Maria da Costa de 31 anos. Ao todo, dez profissionais da saúde foram imunizados.

“Vivemos um momento difícil onde as decisões precisam ser rápidas e certeiras. Hoje nosso maior desafio e fazer com que a população compreenda a gravidade deste momento e faça sua parte” disse o prefeito, Vérdi Lúcio Melo.