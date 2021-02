Comércio de Pará de Minas vai abrir normalmente no carnaval

Comerciantes resolveram seguir a Prefeitura, que já havia decidido por não conceder ponto facultativo no Carnaval (foto: Prefeitura Municipal de Pará de Minas/Divulgação)

Nesta segunda-feira (01/02), as três associações que representam os comerciantes e comerciários de Pará de Minas, localizada no Centro-Oeste mineiro, decidiram abolir o ponto facultativo durante o período do carnaval, seguindo o que já havia sido decretado pelos órgãos públicos municipais. Dessa forma, as lojas irão funcionar em horário normal entre os dias 12 e 16 de fevereiro.





O feriado do Comerciário, que era deslocado do dia 30 de outubro para a segunda-feira de Carnaval, também não será concedido no dia próximo dia 15, conforme explicou o presidente do Sindicato dos Comerciários, Fausto Abreu, em entrevista a uma rádio local.





“Realmente, como a Prefeitura de Pará de Minas publicou decreto falando que não vai dar ponto facultativo na segunda-feira, eu não vejo justificativa para o comércio ficar fechado nessa data. Em conversa com a Ascipam [Associação Empresarial de Pará de Minas] e a CDL [Câmara dos Dirigentes Lojistas], resolvemos mudar essa data do Dia do Comerciário, que é 30 de outubro, mas sempre mudamos para a segunda-feira de carnaval. Como não vamos ter carnaval, vamos ter duas datas para comemorá-la”, afirmou, lembrando que o feriado poderá ser alocado para julho, caso a prefeitura confirme o carnaval, ou permanecerá no fim de outubro.





A Prefeitura de Pará de Minas, no entanto, não confirma se irá transferir o carnaval para meio do ano. Isso irá depender do ritmo de vacinação da COVID-19 e, consequentemente, dos dados a respeito da transmissão e da ocupação de leitos hospitalares.





Milton Guimarães, presidente da Ascipam, reforçou a necessidade de o comércio estar aberto, uma vez que os funcionários públicos estarão em atividade normal. “Fizemos este acordo entre entidades para trabalharmos normalmente durante o carnaval. Se houver carnaval em julho, vamos compensar esses dias para frente. Então não tem perda nenhuma para o funcionário. O comércio tem que ficar aberto, precisa faturar. Não haverá prejuízo para ninguém”.





Números da COVID-19 em Pará de Minas

De acordo com o boletim epidemiológico municipal mais recente, emitido nesta segunda-feira, Pará de Minas tem 1.920 casos positivos de coronavírus, com 44 óbitos em decorrência de complicações causadas pela doença. Pouco mais de 1,8 mil pessoas se encontram recuperadas, 10 estão internadas e 30 estão em acompanhamento domiciliar.