Brincadeira fatal: Homem salta de ponte de mais de 20m e some no Rio Grande

Segundo testemunhas, vítima sumiu nas águas do Rio Grande após fazer seu segundo salto da ponte (foto: Jornal Pontal (Frutal)/Divulgação)

Após saltar de uma ponte de cerca de 25 metros de altura, um homem, de 48 anos, desapareceu nas águas do Rio Grande, em Iturama, no final da tarde desde domingo (31/1), por volta das 17h30. Equipe com mergulhadores dos bombeiros tentam encontrar o corpo de José Rubens Almeida de Oliveira.

“Os relatos são de que a vítima estava com reflexos motores alterados pela ingestão desmedida de bebidas alcoólicas. Em sequência ao primeiro salto satisfatório, saltou novamente, contudo, ao cair na água, foi observado submergindo”, contou o tenente-coronel Anderson Passos, comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM).

Ainda conforme o comandante Passos, as buscas começaram na tarde de domingo, numa distância de 70 metros, sendo que o local onde o homem desapareceu tem cerca de 400m de largura e entre 5m e 10m de profundidade.

“As buscas que são realizadas por três mergulhadores do nosso quartel de Iturama foram pausadas ao anoitecer de domingo e retomadas ao raiar do sol desta segunda feira”, finalizou o comandante do 8º BBM.