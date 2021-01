COVID-19: Campo Belo flexibiliza comércio na onda vermelha

Prefeitura decide flexibilizar atividades não essenciais na cidade (foto: Ascom/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiuo comércio mesmo na onda vermelha do Programa Minas Consciente. Previsto para seguir fechado até a próxima segunda-feira (1/2), o comércio não essencial, comoEventos também foram liberados na cidade.

De acordo com a prefeitura, a decisão aconteceu após uma reunião na última quinta-feira (28/1). “Foi um planejamento que a nosso Comitê de Enfrentamento à COVID-19 fez. O Minas Consciente passou para a terceira fase e levando em consideração a queda na arrecadação do município, o prefeito decidiu adiantar essa reabertura”, explica assessoria de imprensa.

flexibiliza o funcionamento das atividades não essenciais. “O decreto permite a retomada das atividades mais afetadas economicamente sem abrir mão do controle da pandemia. Com a nova versão, o comércio e eventos, por exemplo, serão liberados, mas terão de seguir as regras”, afirma.

O documento exige que o distanciamento social seja de dois metros. O limite para eventos é de 30 pessoas e a capacidade em hotéis e pousadas deve respeitar os 50%. Nesse primeiro momento, boates, danceterias, salões de dança, teatro, espetáculos, esporte coletivo, atividades em sauna e aulas presenciais seguem proibidos.

Ainda de acordo com a prefeitura, a Polícia Militar vai dar apoio aos fiscais da Secretária de Saúde e não vai permitir qualquer descumprimento das regras impostas no decreto.

Campo Belo segue com 2.028 casos do novo coronavírus, sendo 51 mortes em decorrência da doença. Dados do boletim municipal mostram que nos últimos 10 dias, a cidade sofreu aumento de 246 pessoas infectadas pela COVID-19 e quatro óbitos.

CoronaVac

Na primeira etapa de vacinação, Campo Belo recebeu 547 doses da vacina. De acordo com a prefeitura, a cidade seguiu o Plano Nacional de Vacinação e imunizou profissionais na linha de frente contra o novo coronavírus e idosos.