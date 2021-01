Perseguição a suspeito de roubar carro termina em tiroteio em BH

Suspeito fugiu em alta velocidade no Anel Rodoviário e acabou preso (foto: Twittere/Reprodução) perseguição policial e troca de tiros na noite dessa quinta-feira (28/1). O suspeito do crime, de 26 anos, foi preso. O roubo de um veículo no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte, terminou eme troca de tiros na noite dessa quinta-feira (28/1). O suspeito do crime, de 26 anos, foi preso.









O assaltante então fugiu rumo ao Anel Rodoviário. Como circulava em alta velocidade, despertou a atenção de uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual, que começou a persegui-lo. Uma viatura do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) também foi acionada para ocorrência.





O rapaz acabou capotando o carro ao fazer uma manobra na rodovia. Ainda assim, tentou fugir a pé, trocou tiros com os policiais e foi atingido por dois disparos.





De acordo com PM, ele foi encaminhado ao Hospital João XXII, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, onde recebeu cuidados para os ferimentos, que não apresentavam gravidade elevada. Posteriormente, o homem foi levado à delegacia do Detran, onde foi preso.





Ainda segundo os militares, o suspeito é dono de uma extensa ficha criminal, com várias passagens por roubo de carro, estelionato, e porte ilegal de arma com numeração raspada.





Tanto o veículo quando o celular subtraídos das vítimas foram recuperados e devolvidos.