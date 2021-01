Bebê de cinco meses é baleada em tiroteio envolvendo o pai em Ponte Nova

PM apreendeu arma usada pelo pai da menina na troca de tiros (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Uma troca de tiros que teria sido motivada por tráfico de drogas terminou com uma menina de apenas cinco meses baleada. O pai dela, envolvido no tiroteio, foi detido. O caso ocorreu na tarde dessa segunda-feira em Ponte Nova, na Zona da Mata.









Quando se aproximou, o homem foi recebido a tiros disparados pelo mais velho. Ele revidou usando uma garrucha, atirando duas vezes, e fugiu.





De acordo com a PM, o homem contou que a confusão foi motivada pelo tráfico de drogas. A esposa dele disse à PM que a filha do casal foi atingida no abdômen.



Ela foi levada ao Hospital Arnaldo Gavazza. Nesta terça, a assessoria da unidade informou ao Estado de Minas que a criança foi atingida de raspão e liberada após atendimento médico.





O pai da criança foi detido e os policiais apreenderam a garrucha. A PM ainda faz buscas para tentar localizar os outros criminosos.