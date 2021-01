PM se mata após assassinar a mulher com um tiro na cabeça em Itaúna

Crime aconteceu no KM 95 da MG-050, na altura de Itaúna, no Centro-Oeste mineiro (foto: Reprodução/Google Street View)





15:09 - 03/01/2021 Capitólio: bombeiros procuram por jovem que desapareceu após cabeça d'água André Luis da Cunha, soldado da Polícia Militar, teria atirado contra a cabeça da companheira, Cassiana Almeida de Souza, e se matado logo em seguida, também com um tiro na cabeça. Os corpos do casal foram encontrados próximo ao veículo em que estavam a bordo, um Pálio. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no KM 95 da MG-050., soldado da Polícia Militar, teria atirado contra a cabeça da companheira,, e se matado logo em seguida, também com um tiro na cabeça. Os corpos do casal foram encontrados próximo ao veículo em que estavam a bordo, um Pálio.





A arma utilizada no crime foi encontrada ao lado do corpo de André Luis. O boletim de ocorrência indica que, possivelmente, era uma pistola pertencente à Polícia Militar.





Ainda segundo o boletim de ocorrência, apesar de o crime ter acontecido em Itaúna, o militar não trabalhava na cidade. No momento do feminicídio, André Luis estava de folga, porém, uniformizado. Ele havia dado expediente, nesse sábado (2/1), em Pedra do Indaiá, também no Centro-Oeste mineiro.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) assumiu a ocorrência. Por causa do crime, um esquema alternativo de trânsito teve de ser montado. Os motoristas estavam tendo de acessar a MG-431, sentido Pará de Minas, indo pela BR-262 até a BR-494, em Nova Serra, retornando para a MG-050, já em Divinópolis. No entanto, às 18h56 a instituição informou que a rodovia já estava liberada nos dois sentidos.

