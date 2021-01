Cenipa inicia investigação sobre queda de avião em Diamantina

Vítimas tiveram ferimentos leves (foto: Paulo Ribeiro/Jornal de Diamantina)

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciou neste domingo (3/1) as apurações sobre o acidente que envolveu um jato Learjet em Diamantina (MG), no Vale do Jequitinhonha, na manhã desse sábado (2/1).

Agentes do Cenipa fizeram trabalhos no local do acidente, que estava isolado desde a tarde de sábado. Não há prazo para conclusão do relatório.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a aeronave pousava para realizar transporte aeromédico e se acidentou nessa manobra.

Estavam embarcados o piloto, um co-piloto, uma médica e um enfermeiro. As vítimas tiveram ferimentos leves.

O Learjet a jato bimotor era da Brasil Vidas Set, empresa de táxi aéreo. "À princípio, o avião saiu da pista no momento do pouso", informa a corporação.

Os feridos leves foram identificados pelo CBMMG como sendo o enfermeiro João Carlos Barbosa, de 35 anos, a médica Amanda Gabriela Dourado, de 24, e o co-piloto Eduardo Valim Macena, de 30 anos. O piloto Mauricio de Carvalho, de 32, não se feriu.

A empresa Brasil Vidas Set Taxi Aéreo informou que formou um gabinete de crise para acompanhar o desenrolar do acidente e dar assistência aos envolvidos.

Paciente

As primeiras informações davam conta que o voo seria um serviço para um paciente diagnosticado com COVID-19. Porém, o Estado de Minas apuro que se tratava de um cardiopata e empresário de Rio Claro (SP), que estava em Coluna (MG) para uma festa de réveillon e se sentiu mal.

Por isso, ele seria levado de volta para São Paulo. A mulher dele é natural de Coluna.

A empresa de táxi aéreo providenciou um outro avião, que ainda no sábado transportou o paciente para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O quadro de saúde do empresário, segundo o que apurou a reportagem com a família dele, é estável.