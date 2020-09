Após noite de terror no Pau Comeu, suspeito de participação em tiroteio é preso

Material apreendido com o suspeito (foto: PMMG/Divulgação)

A noite de domingo (27) foi violenta na Favela do, no Bairro. Moradores das proximidades da Avenida do Contorno ficaram alarmados com o grande número dede armas de fogo, a ponto de haver uma intensa troca de informações, muita gente querendo saber o que poderia estar acontecendo.Eram 22h de domingo quando váriasseguiam em direção ao Pau Comeu. No local conhecido por Igrejinha, próximo à, as viaturas da PM se depararam com um grupo de homens dando tiros a esmo.Os policiais contaram que saíram no encalço de um deles e conseguiram cercá-lo. Ao se ver encurralado, L.L.S. soltou a arma e se entregou. Ao ser revistado os policiais encontraram, além da arma, uma pistola, munições de 9mm, dois carregadores da arma, três celulares e R$ 26.153 em dinheiro – que os policiais suspeitam se tratar da féria da venda deUmtambém foi apreendido. O preso e o material apreendido foram encaminhando para o Ceflan 1.