Justiça determina Hospital de Uberlândia a contratar médicos em até 30 dias

Médicos se afastaram por falta de suplementação salarial (foto: Divulgação/HC-UFU) Justiça Federal determinou a contratação imediata de médicos radioterapeutas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). A determinação ainda cita que outros profissionais, como físicos, também sejam contratados. O objetivo é reduzir a fila de espera para o tratamento oncológico, que já no fim do ano passado tinha 200 pacientes em espera. A contratação deverá ser feita no prazo máximo de 30 dias, a partir da notificação da instituição. . A determinação ainda cita que outros profissionais, como físicos, também sejam contratados. O objetivo é reduzir a fila de espera para o, que já no fim do ano passado tinha. A contratação deverá ser feita no prazo máximo de 30 dias, a partir da notificação da instituição.









Os afastamentos estão ligados principalmente pela falta de suplementação salarial que a ONG Grupo Luta pela Vida dava até abril de 2020. Isso levou alguns profissionais a desistirem do emprego. Ao mesmo tempo, médicos contratados pela Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (FAEPU) também se desligaram da universidade devido aos baixos salários.





A FAEPU ainda demitiu profissionais que auxiliavam os médicos na operação dos equipamentos que emitem a radiação utilizada nos tratamentos oncológicos, tornando precário o funcionamento de dois dos três aceleradores do chamado Hospital do Câncer de Uberlândia.





A direção do HC-UFU informou no processo que desde a assinatura do contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em maio de 2018, a universidade está impedida de realizar novas contratações de profissionais.





Contudo, na decisão judicial foi argumentado que as restrições de contratação de pessoal decorrentes da Lei Complementar nº 173/2020 “merecem temperamento, pois, como se sabe, descabe ao Administrador público suprimir ou inviabilizar direito de acesso a saúde, mesmo porque relativo a direito público indisponível do cidadão”.





Tanto o HC-UFU quanto a Ebserh ainda não foram notificados formalmente da decisão da Justiça Federal.