Comunidade escolar de Uberaba vota e decide retorno das aulas 100% digital

A secretária de Educação de Uberaba, a professora Sidnéia Zafalon, durante reunião com parte da comunidade escolar (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





Das 10.084 respostas à pesquisa, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, responderam 7.102 pais/responsáveis pelos alunos da rede municipal; 406 de pais/responsáveis pelos estudantes das Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) parceiras da Prefeitura e 2.576 de servidores públicos municipais.





Ainda segundo a pesquisa da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entre os pais de alunos da rede, 65,3% disseram ser favoráveis ao modelo 100% digital, enquanto 19,7% optaram pelas aulas presenciais e 14,9% se posicionaram a favor do sistema híbrido.





“Já entre pais/responsáveis pelos estudantes das OSC’s, os resultados apurados pelo levantamento da Semed foram os seguintes: 53,2% são favoráveis às aulas remotas, 31,5% ao modelo presencial e 15,3% a favor do sistema híbrido.





Do total de 2.576 servidores públicos municipais que responderam ao levantamento, 71,1% são a favor das aulas remotas, 18,3% do modelo híbrido e 10,6%, presencial”, informou nota da assessoria da prefeitura de Uberaba.





A secretária de Educação de Uberaba, a professora Sidnéia Zafalon, contou que também tanto o Conselho Municipal de Educação quanto o Sindicato dos Educadores do Município (Sindemu) se manifestaram a favor das aulas remotas e, além disso, recentemente, solicitaram a vacinação dos servidores.





Outros resultados da pesquisa





Na pesquisa da Semed também foi perguntado se os pais/responsáveis levariam os filhos para a escola/Cemeis, sendo adotado o modelo presencial das aulas. 50,4% disseram que somente depois da vacina, 27,7% não mandariam e 21,9% levariam os filhos.





Entre os pais/responsáveis pelos alunos das OSC’s, 49,8% responderam que encaminharão os filhos para aulas presenciais depois da vacina, enquanto 20,2% não levariam e 30% disseram sim.





Também havia o questionamento se os servidores retornariam ao trabalho, sendo adotado o modelo presencial, e 55,51% responderam que somente depois da vacinação; 40,02% sim e 4,46% disseram que não retornariam.





O levantamento ainda apurou que 75,6% dos alunos da rede municipal de ensino de Uberaba têm computador, celular ou tablet, além de acesso à internet para assistirem às aulas, enquanto o índice é de 68,7% entre os estudantes das instituições parceiras da Prefeitura.





Já entre os servidores, 94,4% disserem ter computador, celular ou tablet, além de acesso à internet para as aulas.





A portaria com o calendário escolar da rede municipal de Ensino fixou o início do primeiro semestre de 2021 no dia 3 de fevereiro e do ano letivo no dia 4.

