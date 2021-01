Idosa morre esfaqueada durante tentativa de assalto em Ibitiúra de Minas

Morte de idosa assustou moradores de Ibitiúra de Minas (foto: Reprodução Internet)

A Polícia Civil vai investigar a morte de uma idosa durante uma tentativa de assalto em Ibitiúra de Minas, no Sul de Minas. O crime ocorreu na casa da vítima, de 72 anos. Uma vizinha escutou ose presenciou parte da. O suspeito, de 24 anos, tentou fugir, mas foi preso emna cidade.

De acordo com a polícia, os militares receberam uma ligação dizendo que um homem, conhecido por “Cigano”, teria esfaqueado Rosa Maria Porto Magalhães, de 72 anosna noite dessa segunda-feira (25/1).

Idosa levou erca de 20 facas durante tentativa de assalto (foto: Reprodução Internet)

“A equipe foi até o local e encontrou a vítima caída no chão da sala da sua residência, com grande quantidade de sangue ao seu redor, aparentemente sem os sinais vitais e com uma faca caída ao seu lado”, trecho do Boletim de Ocorrência.

Vizinhos teriam ouvido gritos e foram até à casa, onde encontraram a mulher já sem vida e o suspeito fugindo do local. “Uma testemunha contou que ouviu os gritos da vítima e foi até a casa, quando encontrou o autor em luta corporal com a vítima, onde o autor estava com uma das mãos na boca da idosa”, depoimento da vítima para a polícia.

Segundo a polícia, a vizinha viu o suspeito pular a grade da residência com o aparelho de telefone celular da vítima em mãos e fugir para uma área de pastagem. Os militares fizeram rastreamento e o homem foi preso em flagrante próximo ao local do crime. “O suspeito confessou o crime, disse que havia ido até a residência para da vitima para pedir ovos para preparar um alimento, que então a vítima, ao ver que em sua cintura havia uma faca teria se assustado e partiu em direção a ele, tentando golpeá-lo com uma faca de cozinha.

Neste momento, ele alegou que utilizou a faca que já carregava consigo vindo a desferir golpes contra a vítima”, afirma documento. Ainda de acordo com a polícia, a vítima levou cerca de 20 facadas pelo corpo. Durante a briga, o suspeito também foi ferido. O homem, que tem passagens pela polícia, recebeu atendimento médico e em seguida, foi preso em flagrante. O celular da vítima foi recuperado.

Rosa Maria Porto Magalhães era muito conhecida na cidade. O crime assustou os moradores. O corpo dela foi enterrado nesta terça-feira (26/1) em Ibitiúra de Minas.