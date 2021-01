Briga entre padrasto e enteado por uso de internet termina em facadas

foi a causa de uma, na madrugada deste domingo (10/1), na Rua Columbita, Bairro Santa Maria, em, na. Um adolescente de 17 anos, que foi apreendido, desferiu uma facada nas costas do padrasto, depois de uma discussão por volta das 2h30.

O padrasto acordou e viu a luz do quarto do enteado acesa e o encontrou na internet. Disse que já era tarde e que ele deveria estar dormindo. Revoltado, o menor foi para a cozinha e começou a acender e a apagar a luz do cômodo.