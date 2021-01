Batida entre carro e carreta deixa três mortos na BR-365, em Montes Claros

Gol Prata ocupado por três pessoas ficou totalmente destruído (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Três pessoas morreram em um grave acidente na manhã deste domingo (24/1), que envolveu um carro de passeio e uma carreta na BR-365, em Montes Claros, no Norte do estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente na via próxima ao Bairro São Geraldo II.

Todos os ocupantes do carro de passeio, um Gol Prata, com placa de Montes Claros – dois homens e uma mulher –, morreram no local. O veículo ficou totalmente destruído na pista.





As vítimas do sexo masculino ficaram presas às ferragens do veículo, que ficou na pista de rolamento. Já a do sexo feminino foi projetada para fora do carro, ficando às margens da rodovia. As identidades não foram reveladas.





O motorista da carreta que ficou tombada fora da pista de rolamento nada sofreu. Uma das hipóteses do acidente foi de que o Gol tentou fazer ultrapassagem e colidiu com a carreta.





Depois da constatação das mortes pela equipe médica do Serviço Móvel de Atendimento e Urgência (Samu) e da liberação dos trabalhos pela perícia da Polícia Civil, os militares do Corpo de Bombeiros, com a utilização de ferramentas adequadas e técnicas de salvamento veicular, retiraram as vítimas das ferragens e deixaram os corpos aos cuidados do serviço funerário.