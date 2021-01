Homem é preso suspeito de provocar incêndio na rodoviária de Três Pontas

Crime ocorreu no dia 12 de janeiro, no Terminal Rodoviário de Três Pontas, no Sul de Minas. (foto: Reprodução) incêndio na rodoviária de Três Pontas, no Sul de Minas. O crime ocorreu no dia 12 de janeiro, quando ele teria colocado fogo em um colchão no local. Foi preso na última sexta-feira (22/1) o suspeito de provocar umna rodoviária de Três Pontas, no Sul de Minas. O crime ocorreu no dia 12 de janeiro, quando ele teria colocado fogo em um colchão no local.









Mediante a prisão preventiva decretada pela Justiça, a pedido da PCMG, o suspeito foi detido e encaminhado ao sistema prisional.





Ele é o terceiro suspeito identificado pelo crime. Outros dois foram localizados no dia da ocorrência e confessaram ter ateado fogo no colchão, com um isqueiro, após serem desafiados pelo homem.





O material foi incendiado ao lado do depósito de materais de limpeza, o que causou danos na porta de entrada e parede do local.