Homem de 46 anos morre em acidente de carro na Via Expressa, em Contagem

Batida deixou um homem morto na tarde deste sábado (23/1) (foto: Guarda Civil de Contagem/Divulgação)



Um acidente na tarde deste sábado (23/1) deixou uma pessoa morta e outra ferida na Via Expressa, em Contagem, na altura do bairro Perobas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma caminhonete em velocidade excessiva capotou no sentido Belo Horizonte e acertou outro veículo.

A colisão ocorreu próxima a um posto de combustíveis da região. Embora a via conte com vários radares, motoristas costumam desrespeitar o limite de velocidade no local (de 80km/h).





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada para o local para socorrer as vítimas. O motorista da caminhonete, J.G.J, de 46 anos, morreu local.



Já M.B.T., que estava na poltrona do carona, foi conduzido para atendimento em um hospital da região. Não há informações se eles estavam embriagados.





O Corpo de Bombeiros afirmou que os passageiros do carro atingido pela caminhonete não sofreram ferimentos. A batida deixou o sentido da via interrompido durante toda a tarde deste sábado.

A Guarda Civil de Contagem foi ao local para ajudar a direcionar o trânsito na Via Expressa.