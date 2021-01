Morre Michel Le Ven, teólogo da libertação e perseguido pela ditadura

Michel Marie Le Ven enfrentava o Mal de Alzheimer há alguns anos, informou a UFMG (foto: Reprodução/Facebook)

Morreu nesta sexta (22), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, o professor Michel Marie Le Ven, aos 89 anos. Nascido na Região Norte da França, ele foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e preso durante a ditadura por ministrar a Teologia da Libertação no Bairro Horto, Região Leste de BH, onde atuava em uma igreja.

De acordo com a UFMG, Le Ven enfrentava um quadro dehá alguns anos. Ele morava em um sítio em Neves.

O sepultamento será no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçaras, Região Noroeste, a partir das 10h30 deste sábado (23). A cerimônia será restrita a familiares por conta da pandemia da COVID-19.

Em dezembro de 1968, já no Brasil, ele foi preso pela ditadura militar dias antes da instauração do Ato Institucional nº 5, o mais duro decreto do período. Além dele, os agentes prenderam dois colegas franceses e um padre brasileiro.

Le Ven foi solto no ano seguinte. Em 2016, lançou o livro "Memórias Vivas de 1968", no qual relatou a experiência de perseguição.

Em 1976, o professor fez mestrado na UFMG, onde integrou o Departamento de Ciência Política. Também obteve o título de doutor na Universidade de São Paulo (USP) em 1988.

Também foi consultor da ouvidoria da Polícia Militar de Minas Gerais e coordenou trabalhos de extensão no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG).

"Professor Michel era antes de tudo, um grande democrata. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Michael foi atuante, organizando grupos solidários de enfrentamento às políticas autoritárias", afirma o frei Gilvander Moreira, colega de prelazia do pesquisador e padre da Ordem dos Carmelitas.

"Michael deixa Rosely, sua companheira inseparável, com a missão de continuar esse extraordinário legado", completa.

"Como professor da UFMG, Michel Le Ven trabalhou para aproximar a academia do mundo do trabalho e dos movimentos sociais. Ele foi um dos idealizadores do Laboratório de Estudos Urbanos e, mais tarde, do Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano (Nesth)", informou a universidade em seu site institucional.

Ainda na universidade federal, criou o Programa de História Oral da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich). Ele se tornou um dos expoentes da área no Brasil.

“Foi um participante ativo dos encontros de história oral brasileiros e um grande divulgador da metodologia, contribuindo para a formação de muitos pesquisadores. Sua coerência, generosidade e obstinação continuarão inspirando a todos nós”, informou, em nota, a Associação Brasileira de História Oral (ABHO).