Homem morre após tentar atirar em patrulheiros rodoviários de MG

Um homem que tentoucontrada Polícia Militar Rodoviária (PMRv), durante a realização da Operação Transporte Seguro, foi morto após a reação dos militares. Ele levou um tiro desferido pelo sargento Guilherme.Tudo começou quando os patrulheiros mandaram o motorista de um veículo Gol encostar, no quilômetro 13 da Rodovia MG 123 – próximo a Rio Piracicaba, Sudeste do estado –, para ser fiscalizado.No carro, havia três homens, o motorista e dois passageiros. Ao serem abordados, eles demonstraram nervosismo, segundo os patrulheiros, o que fez com fosse dada a ordem para que desembarcassem.Nesse instante, de acordo com o relato da polícia, um dos passageiros, que estava no banco traseiro, desceu armado com ume tentou disparar contra os militares. O tiro mascou, e o cabo André, que estava na mira da arma, de imediato, se atracou com o agressor.Os dois entraram eme, como a arma ainda estava em poder do atacante, o sargento Guilherme efetuou um disparo, segundo o relato oficial, nodo autor.O homem foi então dominado, e o Grupo de Resgate Voluntário de João Monlevade (Sevor) foi acionado, para socorrê-lo. No Hospital Santa Margarida, para onde ele foi levado, foi constatado adele.Na vistoria feita no interior do veículo, de acordo com o relato dos policiais, foram localizadas uma bucha de maconha e uma. A arma, um revólver 38 carregada com cinco cartuchos (quatro intactos e um não deflagrado).O caso foi registrado na Delegacia de João Monlevade, para onde foram levados os outros dois ocupantes do carro, a arma, a maconha e o veículo.O sargento, autor do disparo, foi levado para o comando do 3º GP sede do 2º Pelotão de Polícia Rodoviária, onde foi lavrado o(APF), que é encaminhado ao comando da PMRv, que o envia para a Justiça.Este procedimento é de praxe, com o policial sendo afastado temporariamente até que o juiz examine o documento e analise a situação.