Tradicional 'Trilhão' do aniversário de Caeté é cancelado

O ponto de largada e chegada dos competidores é o Poliesportivo, no Centro de Caeté que fica movimentada durante todo o fim de semana que ocorre o evento. (foto: Prefeitura Caeté/Divulgação)

O tradicional evento que faz parte das comemorações de aniversário da cidade de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o Trilhão, foi cancelado pela Prefeitura. Em 2021, o evento completaria 11 anos e, devido à Pandemia da COVID-19, não poderá ocorrer. A cidade está na Onda Vermelha do Programa Minas Consciente, que monitora os índices da doença nas regiões.

Caeté comemora aniversário em 14 de Fevereiro e o Trilhão é realizado no fim de semana mais próximo à data. Ano passado, mais de 780 competidores participaram da prova que tem categoria de moto, jeep, gaiolas, bikes e corredores.

O organizador do evento e secretário de Defesa Civil de Caeté, Ricardo Stehling, de 55 anos, conta que 75% dos participantes são de fora, pessoas em busca do turismo de aventura. “A gente recebe gente do estado do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. O evento já é conhecido entre os trilheiros de várias cidades e é uma data esperada. Fomenta muito o turismo em Caeté. Hotéis, restaurantes e postos de gasolina ficam cheios”, ressalta o organizador.

“Desde agosto eu e o prefeito vimos conversando a respeito. Nós aguardamos até o início de dezembro para tomar a decisão. Como não houve uma melhora no quadro dos casos da COVID-19, optamos por cancelar. A ideia não é remarcar, mas voltar a fazê-lo ano que vem, para manter a tradição na data de aniversário da cidade”, conta Ricardo, que também é participante das trilhas na categoria moto.

Cada ano o Trilhão tem um roteiro diferente e as categorias percorrem distritos diferentes de Caeté. As provas são traçadas para as modalidades não se encontrarem, por questão de segurança. Os carros percorrem 60 quilômetros, motos, 80; bike, 40; gaiolas, 50 e a corrida tem 10 quilômetros por entre trilhas.

A prefeitura oferece aos competidores um café da manhã antes da largada, que ocorre no Poliesportivo, no Centro de Caeté. Há vários pontos de apoio dentro das trilhas com água potável para os participantes. Um show também é oferecido para encerrar as comemorações de aniversário e, este ano, também não acontecerá.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, se, em fevereiro, Caeté ainda estiver na Onda Vermelha do Programa Minas Consciente, do governo do Estado, todas as cerimônias cívicas de comemoração ao aniversário da cidade como a missa e homenagens também serão cancelados.

Pandemia em Caeté

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde de Caeté, na quinta-feira (21/1), a cidade tem 842 casos confirmados, sendo 723 já recuperados e 26 mortes pelo novo coronavírus. Atualmente, 119 pessoas seguem em monitoramento.

A cidade está na Onda Vermelha e sob o Decreto 039/2021, que limita o funcionamento de diversas atividades na cidade. Apenas o comércio essencial está autorizado a funcionar.

A categoria bike percorre 40 quilômetros de trilhas na região de Caeté. (foto: Prefeitura Caeté/Divulgação)