Belo Horizonte terá fim de semana de calor e sem previsão de chuvas

O fim de semana será de tempo estável em boa parte de Minas Gerais. Há previsão de chuva apenas para três regiões, mas de curta duração. No restante do estado, céu claro e calor.

De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (), a sexta-feira emserá de céu claro a parcialmente nublado com tempera mínima de 17°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar à tarde segue com um índice baixo, entre 30% e 35%.