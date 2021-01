Minas Gerais bate recorde de divórcios em 2020

(foto: Freepik) divórcio em cartórios de notas se refletiram no aumento de separação. Por isso, Minas Gerais registrou recorde de dissoluções matrimoniais desde o início da prática do ato em cartório, em 2007. O ano de 2020 foi difícil em diversos aspectos, principalmente para os casais que já vinham de relações desgastadas e precisaram ficar juntos, dentro de casa, durante a quarentena. O longo período de convivência e a facilitação do processo deem cartórios de notas se refletiram no aumento de separação. Por isso,registrou recorde de dissoluções matrimoniais desde o início da prática do ato em cartório, em 2007.









Segundo o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Minas Gerais (CNB/MG), Eduardo Calais, dois fatores contribuíram para o aumento. “O recorde de divórcios extrajudiciais em 2020 pode ser consequência de dois importantes fatores: a convivência forçada pelo isolamento social imposto pela pandemia e a facilidade em realizar a dissolução eletronicamente. O divórcio on-line foi uma grande conquista, do ponto de vista da desburocratização, e veio para atender a demanda cada vez maior da população por serviços on-line", explica.





No Brasil, o número total de divórcios extrajudiciais feitos diretamente em cartórios de notas, no segundo semestre de 2020, foi de 43.859, ou seja, 15% maior do que no mesmo período de 2019. Outubro foi o mês com maior número de divórcios desde 2007, com mais de 7,6 mil no país em 31 dias.





Quando somados aos números do primeiro semestre do ano, o total de divórcios em 2020 não ultrapassa os realizados em 2019 unicamente em razão da interrupção dos serviços nos cartórios nos meses de março e parte de abril, além das medidas restritivas adotadas nos meses subsequentes para a manutenção do distanciamento social. Além disso, só em julho foi iniciada a prática de atos de forma on-line, autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da plataforma e-Notariado.





Como fazer um divórcio on-line









O processo pode ser realizado de forma totalmente on-line, por meio da plataforma e-Notariado ( Para realizar o divórcio em Cartório de Notas, o casal deve estar em comum acordo com a decisão e não ter pendências judiciais, com filhos menores ou incapazes.O processo pode ser realizado de forma totalmente on-line, por meio da plataforma e-Notariado ( http://www.e-notariado.org.br ), onde o casal, em posse de um certificado digital emitido de forma gratuita por um cartório de notas, poderá declarar e expressar sua vontade em uma videoconferência conduzida pelo tabelião.





Os serviços desta plataforma também estão disponíveis em dispositivos móveis. Pelo e-Notariado também é possível realizar testamentos, inventários, uniões estáveis, escrituras de compra e venda e muitos outros atos. Os valores são os mesmos praticados nos serviços presenciais e regulamentados em tabela definida por lei estadual.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa