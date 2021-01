Vacinação em Minas Gerais: entenda prioridades e como funciona

As primeiras 577.420 doses da Coronavac chegou em Minas na segunda-feira (18). A vacinação no estado começou (foto: Arte/Hudson Franco)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Na segunda-feira (18/01), o governo federal distribuiu entre os estados a primeira remessa com 6 milhões de doses, que iniciaram a vacinação. Minas Gerais recebeu 577.480 unidades do imuzante.



No estado, a escolha dos contemplados nesta primeira fase de imunização segue critérios do Ministério da Saúde, mas há diferenças entre as estratégias adotadas pelo governo de Minas e as prefeituras. O Plano Nacional de Vacinação definiu que a imunização no país vai ser distribuída em quatro etapas, para contemplar grupos prioritários.





Plano Nacional de Vacinação



A primeira fase terá como prioridade trabalhadores da saúde , idosos com mais de 60 anos em instituições de longa permanência e indígenas. Na segunda fase, a imunização será focada nos idosos de 60 a 74 anos que não vivem em instituições de longa permanência.





Pessoas com comorbidades, como diabetes, câncer e doenças crônicas, entre outras, serão imunizadas na terceira etapa. A quarta fase vai focar professores, forças de segurança, trabalhadores do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, portadores de deficiências e moradores de ruas.

Plano Nacional de Vacinação é dividido em quatro etapas para contemplar grupos prioritários (foto: Arte/Hudson Franco)



“A maior parte dos países têm planos de vacinação muito semelhantes aos nossos. Que parte do princípio que precisa ser priorizado aquele grupo que tem maior risco de ter doença grave e morrer por conta da doença”, destaca Luana Araujo, infectologista e mestre em saúde pública.





Grupo não prioritário

Agora, se você não está incluído em algum desses grupos, seu lugar é no final da fila da vacinação. Isso porque o plano nacional categorizou o restante como grupo não prioritário. Nele, estão inclusas as pessoas menores de 60 anos, que não estão em condição de vulnerabilidade, não atuam profissões essenciais e não têm comorbidade.





A cobertura vacinal da população vai acontecer à medida que mais doses da vacina forem sendo disponibilizadas. “Nós só vamos conseguir um rebanho coletivo, que vai ajudar a acabar com a pandemia, durante os próximos meses, quem sabe, no segundo semestre”, projeta Estevão Urbano, infectologista e presidente da Sociedade Mineira de Infectologia.