COVID-19: Técnicas em enfermagem são as primeiras vacinadas em Caratinga

A solenidade aconteceu na UPA da cidade na manhã desta quarta-feira (20/1) (foto: Divulgação/ Prefeitura de Caratinga)

Por volta das 8h30 desta quarta-feira (20/01), três técnicas em enfermagem foram as primeiras a receberem a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. O município recebeu 1.050 doses do imunizante CoronaVac.

Sônia Germana Luca Dantas, de 60 anos, foi a primeira a receber a dose, seguida de Maria Rosa da Consolação, de 55 anos e Maria ngela Custódia, de 61 anos. As três profisisonais trabalham na linha de frente no tratamento da doença.

A solenidade aconteceu na UPA da cidade e, logo após, teve início a vacinação aos demais moradores que se enquadram na primeira fase do plano de imunização.

Confira o público que recebe o imunizante na primeira fase:

Profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia;





Idosos com mais de 60 anos que estão nas instituições de longa permanência;





Maiores de 18 anos que estão institucionalizados;





Demais profissionais dessas instituições.

De acordo com a prefeitura, a expectativa para o número de doses era maior mas, se comparado com os números da região, estão satisfeitos. Com o recebido na cidade será possível imunizar 525 pessoas.

Caratinga já registrou 4.080 casos confirmados da COVID-19 e o número de mortes já chegou a 132. A taxa de ocupação dos leitos UTI está preocupante, 93% dos leitos disponíveis estão ocupados.