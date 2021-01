Transporte metropolitano tem aumento de 4,85% na Região Metropolitana de BH

Desde domingo (17/01) a passagem doque atende a Reigão Metropolitana de Belo Horizonte foi reajustada e aumentou 4,85%. Uma tarifa de R$5,60 subiu para R$5,85. Usando o sistema de integração, o usuário paga R$6,30. Na manhã desta segunda-feira (18/1), alguns usuários acabaram sendo pegos 'de surpresa' com o aumento.

Tarifa do transporte metropolitano sofre reajuste de 4,85%

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade () esse percentual está considerando a inflação e o valor de reajuste do óleo diesel, de acordo com os índices da Agência Nacional do Petróleo.