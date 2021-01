Metrô de BH passa a circular sem interrupção a partir de segunda (18/01)

Metrô de BH passará a operar sem interrupção a partir de segunda-feira (18/01) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, neste sábado (16/01), que o metrô de Belo Horizonte passará a operar sem interrupção a partir da próxima segunda-feira (18/01). Desde o início da proibição do funcionamento do comércio não-essencial na capital mineira, no dia 11 de janeiro, as composições estavam operando com uma pausa de quatro horas durante o dia. informou, neste sábado (16/01), que o metrô de Belo Horizonte passará a operara partir da próxima segunda-feira (18/01). Desde o início da proibição do funcionamento do comércio não-essencial na capital mineira, no dia 11 de janeiro, as composições estavam operando com umadurante o dia.









“Com base nessa análise, a CBTU optou por voltar a ofertar mais trens no pico, bem como pela circulação sem interrupções”, disse, em nota, a companhia.





Os ajustes já foram informados à categoria dos metroviários e ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT/MG), que determinou, por meio de decisão judicial, a adequação das atividades da CBTU conforme as demandas de Belo Horizonte.





O intervalo das composições varia entre oito a 10 minutos no pico e 18 minutos nos demais horários. Isso nos dias úteis. No sábado, os trens podem passar de 18 a 22 minutos, enquanto no domingo o tempo sobe para 25 minutos.





Enem





Neste domingo (17/01), com a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as estações estarão abertas das 5h40 às 21h30 de forma ininterrupta. Entre 10h e 13h, o intervalo entre as viagens será de 15 minutos. Nos demais horários, o tempo volta para 25 minutos.