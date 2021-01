Homem é preso no Centro de BH após assaltar passageira de ônibus com faca

Objetos aprendidos com autor do crime em ônibus no Centro de BH (foto: PMMG/Divulgação) Centro de BH, depois de assaltar uma passageira dentro de um ônibus da linha 1505, na Avenida Cristiano Machado. Ele foi encontrado após a vítima, procurar a Polícia Militar, na base da Praça Sete.



Um homem de 21 anos foi preso na tarde deste sábado (16/01) na Avenida Santos Dumont, no Centro de BH, depois de assaltar uma passageira dentro de um ônibus da linha 1505, na Avenida Cristiano Machado. Ele foi encontrado após a vítima, procurar a Polícia Militar, na base da Praça Sete.

O homem teria descido antes, em um ponto na Praça da Estação. De acordo com a PM, a mulher relatou que o assaltante entrou no ônibus na altura do Minas Shopping e teria pulado a catraca. Ela teve seu telefone celular tomado por ele, que a ameaçou com uma faca para que ela ficasse em silêncio até que ele deixasse o ônibus.





Uma viatura policial conseguiu localizar o autor do crime, que ainda estava com a faca usada no assalto. Segundo a sargento Bárbara, que comandou a operação, ele já tinha vendido o celular roubado para um receptador nas imediações da Rua Curitiba. O dinheiro foi usado para comprar roupas. A pessoa que ficou com o aparelho, no entanto, não foi encontrado pela PM.





Ainda de acordo com a sargento, o homem detido foi reconhecido por uma outra vítima, de um assalto realizado na sexta-feira (15/01), também na região central de Belo Horizonte, na esquina das avenidas Amazonas e Afonso Pena. Foi informado pela PM que o jovem tem diversas passagens anteriores pela polícia por furto e roubo. Ele disse à polícia que saiu da cadeia na semana passada.