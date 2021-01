Uberlândia abre cadastro para vacinação contra a COVID-19

Profissionais de saúde estão no primeiro grupo prioritário para a vacinação contra a COVID-19 em Uberlândia (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)









O segundo grupo, por sua vez, abrange pessoas de 60 a 74 anos. A terceira prioridade fica por conta de pessoas com comorbidades crônicas, transplantados e obesidade.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estado de Minas (@estadodeminas) quarto e último grupo entra profissionais da educação, pessoas com deficiência severa, primeiros socorristas, funcionários de sistemas prisionais, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de cargas, além da população privada de liberdade.



Na última sexta-feira (15/01), no entanto, o secretário Municipal de Saúde de Uberlândia, Gladstone Rodrigues, frisou que mudanças podem ocorrer no planejamento, dependendo da quantidade de doses que chegar em Uberlândia. Prioridades dentro dos próprios grupos podem ser criados, por exemplo. entra profissionais da educação, pessoas com deficiência severa, primeiros socorristas, funcionários de sistemas prisionais, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de cargas, além da população privada de liberdade.Na última sexta-feira (15/01), no entanto, o secretário Municipal de Saúde de Uberlândia,, frisou que mudanças podem ocorrer no planejamento, dependendo da quantidade de doses que chegar em Uberlândia. Prioridades dentro dos próprios grupos podem ser criados, por exemplo.





Agendamento





A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia utilizará informações do próprio sistema para entrar em contato com as pessoas que fazem parte do primeiro grupo de prioridades. Quem não tiver cadastro nas unidades de saúde da cidade, deve preencher o formulário da prefeitura.





A ideia do formulário é para facilitar a logística durante a campanha de vacinação. Isso porque a prefeitura prevê que cada pessoa tenha um dia e horário definidos para ser imunizada.





O link para o preenchimento do cadastro pode ser acessado por aqui

Com o aval da para o uso emergencial das vacinas CoronaVac e da Universidade de Oxford, a, no Triângulo Mineiro, iniciou o cadastro para imunização contra a. A partir deste domingo (17/01), profissionais da área de saúde e idosos poderão se inscrever para receber as doses.