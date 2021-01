Prefeitura de Rio Acima suspende entrega de kit merenda escolar

De acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar, mesmo com a suspensão das aulas presenciais devido à COVID-19, estudantes das redes públicas seguem sendo beneficiados com gêneros alimentícios (foto: Ministério da Educação/Divulgação) Rio Acima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sem receber o kit merenda escolar, uma forma encontrada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para substituir as merendas escolares em tempos de COVID-19. Moradores de, Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sem receber o kit merenda escolar, uma forma encontrada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para substituir asem tempos de COVID-19.

“Até dezembro contamos com o Auxílio Emergencial e com o kit merenda escolar e estávamos conseguindo sobreviver, mas agora sem os auxílios estamos contando com a ajuda de doações de amigos”, afirma.

Desempregada e com dois filhos menores e beneficiários do kit merenda, a moradora de Rio Acima diz que não recebeu comunicado com antecedência, e todos foram pegos de surpresa. “Acredito no atual prefeito, não sei o que ele pode fazer, mas pode fazer algo melhor para ajudar a gente.”

Nas redes sociais da Prefeitura de Rio Acima foi publicado em 8 de janeiro um comunicado informando que em janeiro não haverá a entrega do kit merenda escolar. Segundo a nota, o motivo é que o mês é considerado férias escolares.



Emocional abalado



Ainda segundo Alexandra, com o início da pandemia, o marido ficou desempregado e devido as dificuldades, o estado emocional da família ficou abalado. “Tenho depressão, tive crise de pânico e passei muito dias dentro de casa, minha filha de oito anos também já está diagnosticada por psiquiatra com depressão”.

Sem o kit merenda escolar, a dona de casa procurou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Rio Acima. Segundo ela, ao ser atendida pela assistente social foi informada que iriam entrar em contato para que buscasse uma cesta básica. “Até hoje não me ligaram pra marcar, sempre que precisei peguei cesta na ação social, mas nem isso consegui nesse mês”.





Mãe de cinco filhos, sendo que quatro são menores e em idade escolar, Shirley Marçal da Conceição também está desempregada desde o início do ano, mas segundo a auxiliar de cozinha, a carteira não estava assinada e, por isso, não houve acerto para garantir um alívio até encontrar nova ocupação.

“O kit merenda escolar faz muita falta aqui em casa e em muitas outras casas de Rio Acima, mas fui comunicada que não é culpa da atual gestão, e sim falta de repasse de verba para a merenda vinda do governo. O prefeito entrou agora, com duas semanas de mandato”, comenta.

De acordo com Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) mesmo com a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia da COVID-19, estudantes das redes públicas de ensino de todo o Brasil seguem sendo beneficiados com gêneros alimentícios. O repasse está sendo feito, e as prefeituras ficam obrigadas a fazer as entregas.

Os kits merenda devem ser retirados em dias determinados, nas unidades escolares onde as famílias fizeram os cadastros. Medidas de distanciamento físico e de higiene continuam sendo exigidas para garantir segurança às equipes de trabalho e aos beneficiados.

Procurada pela reportagem a Prefeitura de Rio Acima não respondeu às perguntas.