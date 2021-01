Volta às aulas em Coronel Fabriciano, na segunda (18/1), terá 7 mil alunos

O secretário de governança em Educação, Carlos Alberto Serra Negra, acertou com os servidores da educação os últimos detalhes do retorno às aulas presenciais (foto: Prefeitura de Coronel Fabriciano/Divulgação) 7 mil alunos da Pré-escola da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano da rede municipal) de ensino de Coronel Fabriciano, vão retornar às aulas presenciais alternadas.



Apenas os alunos menores de 3 anos, que frequentam as creches, continuarão em casa, recebendo atividades pedagógicas remotas. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também retornam às atividades educacionais, também de forma alternada, dia sim, dia não. Na próxima segunda-feira (18/01), cerca deda Pré-escola da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano da rede municipal) de ensino de Coronel Fabriciano,presenciais alternadas.Apenas os alunos menores de 3 anos, que frequentam as creches, continuarão em casa, recebendo atividades pedagógicas remotas. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também retornam às atividades educacionais, também de forma alternada, dia sim, dia não.





Em novembro de 2020, alunos de cinco escolas, do 6º ao 9º ano retornaram ao ensino de forma experimental, oferecendo o possível parâmetro para a decisão do município de retomar às aulas nas escolas presencialmente, segundo as autoridades, "agora de forma mais segura". O Secretário de Governança Educacional de Coronel Fabriciano, Carlos Alberto Serra Negra, diz que o resultado obtido em novembro é extraordinário.









Além do uso de máscara, alunos e servidores da educação de Coronel Fabriciano vão usar o face shield (protetor facial de plástico), comprado pela prefeitura e eue será entregue a todos. A lista dos itens que compõem o kit de proteção inclui ainda a máscara e o álcool gel, além do termômetro para medir a temperatura antes de entrar na escola.

Outras medidas de segurança também estão sendo adotadas, como a divisão das turmas pela metade e distanciamento de 2 metros entre os alunos.



As escolas receberão um documento intitulado Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais. O conjunto de normas obrigatórias será entregue aos diretores e vices das escolas para uniformizar os procedimentos em toda a rede de modo que as escolas, em conjunto, seguirão os mesmos critérios.





Além do guia, a Secretaria de Governança Educacional imprimiu 10 mil unidades de um Manual de Volta às Aulas com Segurança, que traz orientações para os educadores, servidores, alunos e pais. O documento baseado em protocolos nacionais e internacionais orienta sobre medidas coletivas dentro das escolas, medidas individuais, dá dicas de higiene e etiqueta.

“Preocupamo-nos inclusive com medidas de prevenção fora do ambiente escolar, como no retorno para casa. Orientamos as crianças a não abraçar seus pais, avós ou tios, antes de higienizar o protetor facial, lavar a máscara, tirar o uniforme e tomar banho. Creio que se todos adotarem os procedimentos, teremos menos infecções pela COVID-19”, afirmou o secretário Carlos Alberto.





A prefeitura informou que a decisão de antecipar o retorno das aulas para 18 de janeiro se deve ao fato de poder garantir o recesso de meio do ano na segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto, período em que a pandemia teve um pico em 2020.





A experiência das aulas experimentais em novembro não teve contestação por parte de pais e associações de pais de alunos. A decisão de retornar às aulas no dia 18/01, com um número maior de alunos, foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação e por associações de pais e alunos, que também contribuíram para a elaboração dos protocolos.