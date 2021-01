Fim de semana será de poucas chances de chuva na Grande BH

No início da manhã, Região Centro-Sul de Belo Horizonte tinha céu claro. Na foto, palmeiras da Praça da Liberdade (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







A massa de ar seco sobre Minas Gerais garante dias de tempo mais estável neste fim de semana em Belo Horizonte e municípios da região metropolitana. Mas, no interior do estado, ainda pode ocorrer chuvas isoladas.









Na Grande BH, a temperatura fica um pouco mais elevada, entre 16°C e 33°C, com possibilidade pequena de chuva.





No restante do estado, a instabilidade continua nas regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro, Oeste e Sul, com possibilidade de chuvas isoladas. Alguns municípios do Norte, como São Romão, também podem ser atingidos por estarem sob influência do sistema na região Noroeste. Também pode chover no Leste do estado.





A temperatura em Minas Gerais no fim de semana varia entre 14°C, no Sul, e 37°C em municípios do Vale do Jequitinhonha.





“Na semana que vem, podemos ter um veranico em grande parte do estado, inclusive na região metropolitana”, explica Anete. O veranico é caracterizado pela ausência de chuva por vários dias e temperaturas mais altas.