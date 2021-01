COVID-19: Igreja Católica pede que brasileiros cobrem rapidez na vacinação

Dom Walmor disse que os riscos da vacina são menores do que as ameaças do coronavírus, que já matou mais de 200 mil brasileiros (foto: Redes Sociais/Reprodução) imunização contra a COVID-19, a desinformação se torna mais perigosa do que a pandemia. Em vídeo postado nas redes sociais nesta quarta-feira (13), o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, conclama a população a pedir, às autoridades, “celeridade” para a vacinação e também a não compartilhar notícias falsas.



Na avaliação de dom Walmor – que na missa de Natal, em BH, havia exaltado a ciência e a inteligência humana para a busca da vacina contra o mal deste século 21 –, a pandemia do novo coronavírus criou “um deserto que estamos atravessando com dificuldade e angústia, com várias famílias enlutadas e mais de 200 mil mortos no Brasil".