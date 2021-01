Carreta de milho pega fogo na BR-040, veja vídeo

Carreta que transportava milho pega fogo na BR-040, em João Pinheiro, no Noroeste de Minashttps://t.co/pWTjUbtm49 pic.twitter.com/TKH8bJxXVA — Estado de Minas (@em_com) January 13, 2021

O veículo, com placas de Unaí, estava carregado de milho e nas imagens é possível ver o reboque incendiado e parte da carga espalhada pelo acostamento. O bitrem e a carga ficaram completamente destruídos pelas chamas. Ninguém ainda soube dizer o que causou o fogo.Segundo testemunhas, o motorista percebeu labaredas no bitrem quando passava próximo ao Rio da Prata. Ele, rapidamente, conseguiu parar o veículo, desengatar o cavalo mecânico e afastá-lo do fogo. Além de reduzir o prejuízo, a percepção do condutor ainda o salvou de qualquer ferimento.