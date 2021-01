Homem morre eletrocutado em Uberaba ao retirar toldo de estabelecimento

Equipes do Samu e do 8º BBM tentaram reanimar a vítima (foto: 8º BBM/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um homem, de 32 anos, que realizava serviço de retirada de um toldo, morreu eletrocutado na tarde desta terça-feira (12/01).

Segundo o comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o tenente coronel Anderson Passos, a descarga elétrica que tirou a vida do trabalhador aconteceu quando parte do toldo de estabelecimento, localizado no Jardim Maracanã, encostou em rede elétrica.







No momento da eletrocussão, ainda conforme o comandante Passos, um outro homem que segurava a escada também tomou um choque, mas de forma bem mais leve, sofrendo ferimentos leves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 8º BBM compareceram ao local do acidente e tentaram reanimar a vítima.

“Vamos relatar o acontecido ao Ministério Público do Trabalho haja vista ter ocorrido acidente e óbito durante um serviço remunerado”, concluiu o comandante do 8º BBM.