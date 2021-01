Homem é perseguido e leva cinco tiros; crime estaria associado ao tráfico

Homem é perseguido e baleado em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Maps)

(PM) foi acionada por volta das 22h deste(10/01) para atender a uma ocorrência de, envolvendo arma de fogo no Bairro Águas Claras, próximo a Ibirité. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem, de 34 anos, caído no asfalto, já toda ensanguentado.A PM prestou socorro à vítima, que foi encaminhada para uma unidade deem Ibirité. Depois do exame médico, foi constatado que o homem havia levado cinco, sendo dois na coxa esquerda, um no punho, um na mão e um nas partes íntimas.A vítima conversou com os militares e contou que estava próxima a um local, conhecido coom ponto devenda dequando dois homensmatá-la e começaram a persegui-la com umade fogo. Moradores da região, que também conversaram com a PM, disseram que o crime teria sido encomendado por um homem conhecido como Japão, um dos chefes dona região.A polícia ainda procura os suspeitos e o mandante do crime, mas ainda sem nenhum progresso. Afoi encerrada na 3ª Delegacia do Barreiro.