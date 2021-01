Carro despenca em barranco, e mulher morre em Minas

Militares do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho na madrugada deste domingo (10) na Região Central de Minas Gerais (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma mulherocorrido em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas Gerais.

Lívia Andrade, de 38 anos,de aproximadamente 30 metros, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu na MG-129, altura do KM 199. Um homem de 37 também ficou ferido no acidente. Ele estava bastante confuso e foi socorrido para um hospital de pronto-socorro próximo.

Ainda de acordo com os bombeiros, o local do acidente faz parte da Estrada Real. Como estava à noite, os militares tiveram dificuldades para resgatar o corpo da mulher. Eles precisaram içá-lo com cordas até a rodovia.

Dois ficam feridos em Barbacena

Ainda na Região Central do estado, em Barbacena, dois homens ficaram feridos em um acidente na noite desse sábado (09/01). O fato aconteceu na Rua Basílio de Moraes, no Bairro Ipanema.

De acordo com a corporação, os dois homens, de 39 e 41 anos, ocupavam um Fiat Fiorino. Eles sofreram ferimentos e foram levados pelo Samu ao Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo.

O motorista do veículo contou que chovia muito no momento do acidente. Por isso, ele perdeu o controle da direção do Fiorino e bateu contra um poste.

Além dos bombeiros e do Samu, a Polícia Militar esteve no local. O poste da rede elétrica não foi danificado.