Após ameaçar descumprir decreto de Kalil, academia de BH volta atrás

O novo decreto do prefeito(PSD) de fechar o comércio em BH começa a valer nesta segunda-feira (11/01). Com isso, apenas os serviços essenciais, como supermercados, padarias, farmácias e outros estão autorizados a permanecer em funcionamento na capital. Até mesmo asque anunciaram funcionamento normalmente voltaram atrás e suspenderam as atividades.

Um post publicado pela Academia Radical Fitness , no Instagram, na quinta-feira (07/01) gerou polêmica. Na mensagem, os responsáveis pelo estabelecimento anunciaram que iriam abrir normalmente, mesmo com a decisão do prefeito Alexandre Kalil. A academia informou que se trata de uma decisão em conjunto, tomada por todas as associadas do Grupo de Academias Responsáveis e Éticas (Gare).