Guerra do tráfico de drogas faz mais uma vítima na Grande BH

Rua onde ocorreu o crime (foto: Google Street View/ Reprodução ) crime violento atribuído à guerra do tráfico de drogas ocorreu na manhã deste sábado (09/01), no Bairro Palmeiras, em Ibirité, onde o corpo de Lucas Ribeiro Martins, de 28 anos, foi encontrado dentro de seu carro. Ele foi morto com cinco tiros e estava em um Fiat Palio, que estava parado no meio da rua. No interior do veículo, foram encontrados 233 papelotes de cocaína e mais 75 pinos da droga. Mais umocorreu na manhã deste sábado (09/01), no Bairro Palmeiras, em Ibirité, onde o corpo de Lucas Ribeiro Martins, de 28 anos, foi encontrado dentro de seu carro. Ele foi morto com cinco tiros e estava em um Fiat Palio, que estava parado no meio da rua. No interior do veículo, foram encontrados 233 papelotes de cocaína e mais 75 pinos da droga.

Uma moradora, identificada apenas pelo primeiro nome, Alessandra, estranho que seu Lucas, que é seu inquilino, não havia chegado em casa na noite de sexta-feira.Por volta de 10h, avistou o veículo parado na rua e resolveu verificar. Quando se aproximou, percebeu que. Abriu a porta e viu uma poça de sangue no assoalho do veículo, e chamou a polícia.Com a chegada da perícia, foram encontrados os pinos de cocaína entre as pernas da vítima. O restante das drogas estava no porta-malas. Os tiros que mataram Lucas foram dados no tórax, cabeça, braço e perna.O corpo da vítima foi reconhecido por seu pai Elias. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, Lucas tem diversas passagens pela polícia, sempre por tráfico de drogas. Ele era conhecido por atuar no Bairro Durval de Barros.A polícia tenta desvendar, agora, quem seriam os rivais de Lucas e quais os motivos que levaram á sua execução.O caso foi registrado na Delegacia de Betim e o corpo encaminhado para o IML daquela cidade.