Polícia Civil prende 8 pessoas ligadas ao tráfico de drogas em Pedra Azul

A operação tem impacto positivo na repressão ao tráfico em Pedra Azul (foto: Divulgação/PCMG)

Oito pessoas foram presas pela Polícia Civil de Pedra Azul, no Nordeste de Minas, pelo envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de armas, dentro da Operação Nakeo, que visa o combate ao tráfico de drogas, bem como homicídios relacionados com essa prática criminosa.





Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, que resultaram na localização de dois revólveres, munições e três coldres, além de cocaína (65 pinos preparados para venda), 30 pedras de crack, porções de maconha, dois cachimbos artesanais e um frasco contendo lança-perfume. Também foram apreendidos 20 celulares, dois rádios comunicadores, R$ 4 mil em dinheiro e um veículo.

Segundo a delegada Priscila Jeniêr Veloso, o resultado da operação tem impacto positivo na repressão ao tráfico em Pedra Azul. “Mostra que a Polícia Civil tem atuado constantemente para a contenção da prática de tráfico de drogas, homicídios, entre outros delitos, inclusive de forma integrada com outros órgãos de Segurança Pública.”





A operação reuniu policiais das cidades de Pedra Azul, Medina, Teófilo Otoni, Nanuque, Carlos Chagas e Águas Formosas, além de equipes do Canil da Polícia Civil. Os policiais contaram, ainda com a ajuda de um drone.